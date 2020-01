Judoca Rafaela Silva é suspensa por 2 anos por doping

Rafaela Silva foi comunicada pela Federação Internacional de Judô (FIJ) que está suspensa por ter sido pega no exame antidoping realizado em agosto do ano passado, durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Segundo um site de notícias do Globo, a decisão tiraria a campeã olímpica da Rio 2016 dos Jogos de Tóquio, no Japão, que iniciam no dia 24 de julho. A punição é de dois anos, e a judoca já procurou um novo advogado, Marcelo Franklin, para entrar com recurso no CAS (Corte Arbitral do Esporte), que é a última instância do direito desportivo mundial.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) emitiu uma nota oficial dizendo que está acompanhando "os desdobramentos do processo legal referente ao caso de doping envolvendo a judoca da seleção brasileira, Rafaela Silva, com a confiança de que a justiça prevalecerá." O Comitê Olímpico do Brasil (COB) aguarda receber todas as informações sobre o caso.

Rafaela Silva emitiu comunicado e não vai se pronunciar.