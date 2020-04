Dua Lipa canta no BBB20 e Manu Gavassi se emociona: 'Meu Deus, o que está acontecendo?'

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manu ficou em estado de choque



DUA LIPA FEAT MANU GAVASSI#DuaLipaNoBBB

pic.twitter.com/MQHlmEIE1o — Portal Manu Gavassi (@manugportal) April 23, 2020

A cantora britânica Dua Lipa abriu a penúltima festa do BBB20, na noite desta quarta-feira (22) e deixou Manu Gavassi emocionada com o show surpresa. Manu é super fã da cantora e fez a coreografia do hit 'Don't Start Now' marcar esta edição do reality.

"Meu Deus, o que está acontecendo?. É a Dua Lipa, Babu, a do tamborzinho", afirmou ela. A britânica cantou Don't Start Now e Break My Heart. "Obrigada por gostarem da minha música", agradeceu ao finalizar sua participação.

Durante o dia, o diretor da TV Globo, Boninho já havia anunciado sobre a participação da cantora no reality.