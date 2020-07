Mirela Janis relembra proposta indecente de integrante de empresa de dança: 'voltei aos prantos'

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

A dançarina Mirela Janis, ex-De Férias com o Ex, usou as redes sociais para expor uma empresa de dança nesta quarta-feira (22), logo após o coreógrafo da FitDance, Diogo Pretto, deixar a empresa e fazer uma série de revelações sobre os bastidores.

Sem citar o nome da empresa, a jovem entra no assunto "que está rolando na internet" e fala que quando tinha 18 anos fez um teste para participar de um concurso, e foi alertada que para ser aprovada e ter sucesso teria que ir para a cama com uma pessoa da empresa. Sem aceitar a proposta, ela não passou no concurso.

Depois, Mirela conta que acabou descobrindo com outras meninas que receberam a mesma proposta e não tiveram sucesso mesmo tendo aceitado dormir com a tal pessoa.

A jovem conta também que era vinculada à empresa dando aulas, e quando tentou gravar vídeos para postar foi proibida e chamada de "mera professora", que não poderia chamar mais atenção que a empresa. Mirela conta, ainda, que mesmo não passando no concurso, continuou gravando seus vídeos no Instagram e acabou conquistando suas próprias alunas como professora de dança.