Após rondar oficina, motociclista executa proprietário a sangue frio em Manaus

Manaus/AM - Antoniel Moura de Oliveira, 38, proprietário de uma oficina localizada na rua 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, foi executado a tiros no fim da tarde desta quarta-feira (29).

O dono da oficina estava trabalhando no local, quando um motociclista, que já estava rondando o estabelecimento, acabou entrando no local e atirando pelo menos três vezes contra o peito do empresário.

A vítima chegou a ser atendida pelo Samu, mas acabou morrendo ainda no local. A polícia militar pediu que o corpo permanecesse na ambulância até a chegada da perícia, para evitar que a família sofresse com a cena.

O assassino fugiu após o crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Câmeras de segurança devem ajudar a solucionar o crime.