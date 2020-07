Nora de Donald Trump testa positivo para Covid-19

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Kimberly Guifoyle, namora de Donald Trump Jr. e nora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou positivo para Covid-19 no mesmo dia em que o país quebra recorde casos de coronavírus. O filho do presidente teve diagnóstico negativo.

Kimberly teve o resultado divulgado nesta sexta-feira (3). Logo após o diagnóstico positivo, ela foi isolada.

"Ela está indo bem e será testada novamente para garantir que o diagnóstico esteja correto, pois é assintomática, mas como precaução cancelará todos os eventos futuros", informou Sergio Gor, , chefe de gabinete do Comitê de Finanças de Trump, segundo a CNN americana.

Kimberly não teve contato com Trump nos últimos dias, mas sua presença era constante nos bastidores de outros eventos. Ela não costumava usar máscara.