Twitter bloqueia conta da campanha de Trump por fake news sobre Covid-19

A conta no Twitter da campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi bloqueada temporariamente devido a um tuíte com falsa informação sobre a Covid-19. O anúncio foi feito pela própria rede social nesta quarta-feira (05), segundo o Sistema Globo.

Na conta @TeamTrump, o presidente diz que "Se você olhar para crianças, as crianças são quase - e eu diria definitivamente -, quase imunes a esta doença", se referindo à Covid-19. A declaração de Trump viola as regras contra a desinformação do Twitter, explicou um porta-voz da plataforma a um jornal local.

O Twitter se manifestou e justificou o bloqueio. "Este vídeo inclui falsas alegações de que um grupo de pessoas é imune à Covid-19, o que é uma violação da política sobre desinformação em relação à Covid", disse o porta-voz do Facebook, Andy Stone, segundo o jornal norte-americano "The Washington Post".

Foto: Reprodução/Twitter