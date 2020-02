Glamour Garcia deixa seios completamente à mostra em baile de Carnaval

Glamour Garcia optou por um look transparente que deixou os seios à mostra no "Baile da Copa", que aconteceu neste sábado (22) no Rio de Janeiro.

A atriz que interpretou Britney em 'A Dona do Pedaço' (TV Globo) e recentemente se separou do marido ao denunciar agressão durante lua-de-mel do casal, optou por um vestido longo homenageando o Rio de Janeiro, com os mamilos expostos.

Neste domingo (23) Glamour estreia na Avenida como destaque da Grande Rio: "Estou muito ansiosa. Vai ser o grande dia do meu Carnaval. A fantasia está incrível. Mandei encurtar um pouco. Quero bumbum de fora, me aguardem", promete ela, que pediu por menos hipocrisia neste Carnaval: "Esse look é uma forma de resistência. Precisamos de menos hipocrisia e de mais diversão. O Brasil é muito hipócrita ainda. As pessoas vivem de muita aparência e pouco conteúdo", disse ao Uol.