Glamour Garcia revela que teve dedo arrancado pelo marido durante 'A Dona do Pedaço'

Após denunciar o ex-marido Gustavo Dagnese por agressão, via vídeo nas redes sociais, a atriz Glamour Garcia revelou que já teve um pedaço do dedo arrancado por ele na época em que ela gravava "A Dona do Pedaço", novela das nove da TV Globo que foi ao ar em 2019.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gustavo teria fechado uma porta na mão da atriz, em outubro do ano passado. Ela precisou ir ao hospital às pressas durante a madrugada e ser submetida a uma cirurgia de reimplante de parte do dedo. Nas gravações da novela, Glamour escondia o dedo com o curativo atrás do seu corpo e as cenas só mostravam a personagem da cintura para cima.

A assessoria da atriz confirmou a informação nesta quinta-feira (16), mas explicou que ela não chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o então marido.

Já no último sábado (11) Glamour decidiu tornar uma nova agressão pública, prestando queixa e pedindo uma medida protetiva. Ela esteve ainda no Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.