Pai de Zezé Di Camargo e Luciano deixa UTI e cantor dispara: 'Ele venceria mais uma'

Luciano Camargo falou sobre a saúde do pai, Francisco, de 82 anos, em um texto emocionante no Instagram, nesta segunda-feira (17), após o irmão, Zezé compartilhar com os fãs o momento difícil que a família está passando.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma imagem com a palavra ‘Gratidão'e em seguida, desabafou: “Quando cheguei perto do meu pai, há dois dias, estava com medo, mas tranquilo e pronto para me despedir. Quando eu pedi a sua benção e ele não respondeu, o meu coração gelou… fiquei uns minutos do seu lado com a cabeça em seu peito… Foi quando ele mexeu e respondeu: ‘Deus te abençoe, meu filho!’. Ali, naquele momento, eu soube que ele venceria mais uma”.

Em outro momento, Luciano finalizou o texto agradecendo: “Agradecer é o que me faz filho de Francisco cada vez mais e – perdão da redundância – agradeço daquele jeito que ele ensinou ao Zezé e ao Emival: curvando e reverenciando cada um de vocês! Amém”.