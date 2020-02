Glória Maria fica de fora do Globo Repórter; saiba motivo

A jornalista Glória Maria usou as redes sociais para justificar sua ausência na estréia do Globo Repórter desta sexta-feira (28), apresentado apenas por Sandra Annenberg, com reportagem da jornalista do Amazonas Daniela Abranches.

Glória, em sua conta oficial no Instagram que não estaria presente no programa que voltaria pra apenas na hora certa para as telas.

"Queridos. Estou. Ficando realmente bem com a ajuda do carinho e da energia maravilhosa e única de vocês . E claro com o tratamento que estou fazendo desde que essa história começou quase 3 meses atrás. Hoje começa a nova temporada do Globo Reporter. @globoreporter . Eu adoraria estar ao lado d @sandra.annenberg.real apresentando o programa.Mas pensei muito e achei melhor descansar mais um pouco antes de voltar. Afinal da para imaginar o que é enfrentar um desafio de saúde deste tamanho! ! E além de tudo perdi minha mãe 2 semanas atrás. . Então antes de voltar ao trabalho achei melhor ficar mais um pouco em casa cuidando das minhas filhas. Apesar de ter feito inúmeras reportagens de aventuras e desafios NÃO sou uma máquina. ! Quero voltar a estar com vocês apresentando e viajando para Globo Reporter na hora certa. O @globoreporter é meu grande sonho e desafio profissional Mas agora o programa vai esperar por mim um pouquinho . a Maria e a Laura querem a mamãe em casa! “, escreveu a jornalista.

Sandra Annenberg, mandou um recado emocionante no início do programa para a amiga: “Voltamos de férias. Minha parceira Gloria Maria, como ela mesma já avisou nas redes sociais, está bem. Ela optou por tirar mais alguns dias para se recuperar da perda da mãe, dona Edna. Força, Gloria”, disse Sandra logo na abertura do programa.