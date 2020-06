Suspeito de aplicar golpe é preso em apartamento de luxo na Ponta Negra

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus - Paulo Kzar Andrade Costa, 42, foi preso na manhã de quarta-feira (24), em um apartamento no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Ele tinha mandado de prisão preventiva por três crimes.

Segundo a polícia, ele falsificou documentos, alugou uma casa e furtou objetos.

O delegado Márcio André, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que a equipe recebeu informações sobre o paradeiro de Paulo, que já respondia por, pelo menos, outros seis processos por crimes como estelionatos, uso de documento falso e crimes de trânsito.

"Nesse caso específico do mandado, em 2018, Paulo falsificou documentos para fazer um contrato de um aluguel de um imóvel no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Após tomar posse do imóvel, ele furtou todos os objetos da casa e, inclusive, danificou o piso. Há informações que Paulo já foi preso no ano de 2015, no Estado do Rio Grande do Norte, por utilizar cartões de crédito sem o consentimento das vítimas. Ele efetuava compras com documentos falsificados", explicou a autoridade policial.

Paulo foi indiciado pelos crimes de furto qualificado, estelionato e uso de documento falso. Ao término dos procedimentos no 25° DIP, ele deverá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.