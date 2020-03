Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai, diz site

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai por entrar no país com um passaporte falso. A informação foi reportada pela jornalista paraguaia Soledad Franco e confirmada oficialmente pelo Ministério do Interior do governo paraguaio.

De acordo com o Lance, o comunicado oficial, a polícia paraguaia adentrou na suíte em que Ronaldinho estava hospedado com seu irmão Assis e encontrou no local dois passaportes paraguaios falsificados, que permitiram suas entradas no país, já que o passaporte brasileiro do ex-jogador foi confiscado pela justiça brasileira no fim de 2018 por uma multa ambiental no valor de R$ 2,5 milhões.

Ainda segundo o Lance, o Ídolo do Barcelona, o jogador foi levado ao lado de seu irmão Assis a uma delegacia na cidade de Assunção, capital paraguaia, para depor sobre o caso. Ele foi à cidade para fazer ações publicitárias.