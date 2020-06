Marília Mendonça lidera ranking mundial de acessos em lives no Youtube; confira lista

O prefeito que Manaus vai escolher

A cantora sertaneja Marília Mendonça lidera o ranking mundial de lives no Youtube com mais de 3,31 milhões de visualizações. Ela faz parte de uma seleta lista com maior número de acessos no mundo, ao todo 20 lives compõem esse ranking, sendo que 16 foram protagonizadas por artistas brasileiros, de acordo com os dados divulgados pelo site UOL.

Em segundo lugar em uma disputa acirrada, ficou a dupla Jorge e Mateus com 3,24 milhões de views. Na listam segue com o italiano Andrea Bocelli, Gusttavo Lima e Leonardo, ambos com mais de 2 milhões de acessos.

O sucesso das lives, ainda de acordo com a publicação, se dá em decorrência do isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

Confira a lista;

Foto: Reprodução/UOL