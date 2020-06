Sertanejo Mariano é o primeiro doador de plasma para pesquisa sobre tratamento do coronavírus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

O cantor Mariano, da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, foi o primeiro doador de plasma sanguíneo no Mato Grosso do Sul, para ajudar no tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus. A doação faz parte de uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) e utiliza o plasma de uma pessoa recuperada no tratamento de outros pacientes que estão com a doença.

"Hoje tive o privilégio de encabeçar mais uma campanha, como fui curado do Covid-19 sou o Primeiro Doador de Plasma para pesquisa de cura do corona Vírus! Fica aqui o meu apelo pra vc que já venceu essa doença doar tbm e ajudar a curar e Salvar mais vidas!!! Obrigado e parabéns a todos envolvidos nesse projeto , que Deus abençoe!!", escreveu Mariano no seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (15).

O cantor testou positivo em março e passou por um isolamento de mais de 20 dias até a sua recuperação. Ele nasceu em Campo Grande, e disse que estava aguardando o início da pesquisa na sua cidade natal para fazer a doação.