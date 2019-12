Após deixar a prisão, o DJ Rennan da Penha ganhou um papel em “Amor de Mãe”. O funkeiro começa a gravar as primeiras cenas na novela das 9 em janeiro.

Segundo o jornal “Extra”, o personagem de Rennan integrará o núcleo de MC Cabelinho, que interpreta o bandido Farula.

O funkeiro saiu da cadeia no final de novembro após passar 8 meses no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.