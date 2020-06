Homem tenta matar ex-companheira que pediu divórcio após descobrir traição

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Transtornado com a separação de um casamento de 16 anos, um homem decidiu por fim a vida da ex-companheira dele, de 33 anos, quando foi levar papelada para os trâmites do divórcio. O caso aconteceu na terça-feira (9), em Minas Gerais.

Segundo informações do site Globo, a vítima estava acompanhada de uma amiga quando o homem ligou informando que levaria os documentos da separação até a casa dela. Ao chegar no local, o suspeito esfaqueou a ex-mulher na barriga e no pescoço.

Ele fugiu de carro, mas no meio do caminho, abandonou o veículo e correu; já a vítima, foi levada em estado grave para o hospital, onde se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A amiga da vítima, relatou que o casal tinha se separado devido a uma traição dele e que ela vinha sendo ameaçada constantemente.