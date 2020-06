Pabllo Vittar perde processo contra Serasa após campanha sobre dívida com Anitta

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

A cantora Pabllo Vittar perdeu processo em que pedia R$ 120 mil de indenização por danos morais contra a Serasa. Ela acionou a justiça alegando que a empresa promoveu campanha publicitária nas redes sociais se aproveitando de rumores de que a cantora estaria devendo US$ 70 mil para Anitta.

Na decisão, a Justiça de São Paulo considerou que os danos causados à imagem de Vittar foram provenientes do vazamendo do áudio de Anitta sobre a dívida, e não pela campanha da Serasa, já que a empresa não mencionou o nome da cantora no post e usou apenas as informações que eram de conhecimento do público, segundo informações do site UOL.

Pabllo Vittar ainda foi condenado a pagar os honorários advocatícios da Serasa, no valor de R$ 12 mil. A artista não recorreu, mas decidiu firmar acordo com a empresa e deve pagar ao todo R$ 6 mil.