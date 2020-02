Jovem jogado de carro foi friamente torturado e morto a pauladas em Manaus

Manaus/AM - O homem encontrado morto dentro de um mala na avenida Oitis, no Distrito Industrial 2, foi executado com pancadas na cabeça e dois cortes profundo no pescoço.

Segundo peritos, o jovem tinha várias hematomas pelo corpo e os golpes no membro superior podem ter sido provocados com pedaços de madeira.

O tenente Eduardo Neves, da 4ª Cicom, afirma cadáver estavas mãos e os pés amarrados para trás, envoltos com fita dure, assim como a boca dele. A suspeita é que ele tenha sido bastante torturado antes de morrer.

O rapaz foi colocado dentro de uma mala e atirado debaixo de uma monte, segundo testemunhas, por volta das 6h30, por homens que chegaram de carro ao local. Assim que fizeram a desova do corpo, eles fugiram ser serem identificados.

A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), deve analisar as pistas colhidas na cena para ajudar a identificar os autores e a motivação do crime. A vítima permanece desconhecida e será encaminhada ao IML, peritos acreditam que ele tenha entre 25 a 30 anos.