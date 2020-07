Crivado de balas, jovem é encontrado às margens de ramal em Manaus

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Mais um cadáver foi achado na manhã dessa terça-feira (28), na capital, mas dessa vez no Ramal do Chico Mendes, na área do Distrito Industrial II, na Zona Leste.

A vítima é um homem que teria sido crivado de balas no local, a maioria na cabeça dela. Cápsulas de bala de grosso calibre foram encontrados próximo ao corpo, assim como um boné com a inscrição “Marinha Mercante".

Peritos da Polícia Civil estão a caminho do local para analisar a cena do crime e tentar identificar o homem. Ele usa um chinelo, uma calça e uma camisa, ambas de cor azul marinho.