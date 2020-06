Corpo de homem é encontrado em lixeira viciada em Manaus

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado na manhã dessa quarta-feira (24), em uma lixeira viciada na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial, Zona Leste.

A vítima aparenta ser um um jovem com idade entre 15 e 20 anos e foi encontrado por um vigilante que passava pelo local. A polícia acredita que ao corpo possa ser de um adolescente que estava desaparecido, mas ainda não é possível afirmar.

A PM está no local e o Instituto Médico Legal segue em deslocamento para realizar a remoção. Ainda não foram divulgados detalhes da morte do rapaz, peritos estão no local e avaliar o corpo nesse momento. Mais informações em instantes.