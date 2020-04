Homem portador de HIV estupra bebê de 1 ano

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Um homem de 42 anos foi preso acusado de estuprar um bebê de 1 ano e meio, nesta quarta-feira (22). O caso ocorreu em Ceilândia, no Distrito Federal.

O suspeito morava e uma casa de fundo, no mesmo lote que a vítima residia com a mãe e a avó. Ainda segundo a polícia, o homem abusou do menino quando ele estava sozinho no quarto.

A vó do bebê foi quem entrou no cômodo e flagrou o crime. A criança apresentava lesões no ânus.

Em depoimento para a polícia o homem confessou ter HIV. Ele foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.