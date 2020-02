Luccas Neto se inspira em Larissa Manoela e compra mansão em Orlando

Luccas Neto é o novo famoso a adquirir uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. O youtuber usou suas redes sociais para compartilhar a novidade com os seguidores em um textão, revelando que foi inspirado por Larissa Manoela - que aos 16 anos comprou sua primeira mansão na cidade que abriga os parques temáticos da Disney. Hoje, a atriz já conta com três casas milionárias no local.

Leia na íntegra a publicação de Luccas Neto: Bom dia e vou começar com um textão:

"Alguns anos atrás eu estava sentado no meu antigo trabalho totalmente desacreditado na vida, ganhando 550 reais por mês. Eu abri o site do Yahoo.com.br e vi uma notícia da Larissa Manoela super novinha comprando sua primeira casa em Orlando, nos Estados Unidos. Aquilo mexeu comigo... eu perguntei pra Deus pq eu não podia ter uma casa daquelas também? O meu maior sonho era conhecer a Disney! Acabei sentindo um pouco de inveja, confesso, mas logo em seguida vi que estava sendo fraco e precisava usar aquela notícia para me inspirar e correr atrás dos meus sonhos! Se ela consegue, pq eu não consigo?? Então hoje venho avisar para vocês que eu comprei a minha casa em Orlando. é essa da foto!" [continua abaixo].

"Eu vivi 24 anos da minha vida sonhando em um dia poder dar uma casa própria para minha mãe, morávamos com minha avó e a minha mãe achava que nunca teria uma casinha só dela. (Ela estava muito enganada) rsrs Mas, e minha vovó? Acreditem, a missão mais difícil de todas foi convencer a minha avó a sair da casa dela e vir morar com a gente em um bairro mais seguro.

Minha avó morou na casinha dela uns 60 anos e não queria sair de jeito nenhum, uma fofa né??? Estava acostumada a varrer a calçada, ir na igreja todo dia e se reunir com as amiguinhas para rezar. Mas queríamos a vovó do nosso lado, então eu tive uma ideia: Comprei uma casa grande com elevador e um carrinho motorizado para ela andar pela casa toda sem se cansar! Daí a vovó disse que não ia se mudar por causa das amigas e da igreja, então eu construí uma capela dentro da casa e deixei um motorista para buscar as amigas da vovó todos os dias e elas poderem rezar juntas na capela. Deu certo! Hoje ela mora com a minha mãe e vive em um lugar mais seguro.

Que reviravolta que a vida deu né? O mundo gira gente! Trate bem as pessoas, valorize sua família, tenha fé em Deus e acredite no seu sonho! Alguns anos atrás talvez eu estivesse igual a você que está lendo isso, desacreditado na vida, perguntando a Deus pq as coisas não melhoram e pq só os outros conseguem ter sucesso... Bom, fica aqui um pouco da minha história e espero que sirva de inspiração. Aquiiii você pode viver o seu sonhoooooo!!".