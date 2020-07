Idoso mata homem com facada no peito após discussão

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Um homem de 45 anos foi morto por um idoso de 86 anos após uma discussão em Araguaína, no norte do Tocantins. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira (13), por volta as 18h50 no setor Araguaína Sul. A vítima é Cícero Rodrigues Sousa, de 45 anos.

Segundo um site de notícias do Globo, eestemunhas contaram à Polícia Militar que os dois homens estavam consumindo bebida alcóolica em uma casa no bairro. Eles teriam começado a discutir e o idoso de 86 anos, que não teve o nome divulgado, deu uma facada no peito da vítima.

A PM encontrou a vítima caída no chão, ao lado de um estabelecimento comercial. O Samu foi chamado e constatou a morte. O delegado de plantão esteve no local e o corpo foi levado para o IML de Araguaína.

A polícia informou ainda que esteve na casa onde o crime teria acontecido, mas não encontraram o suspeito. No endereço a PM conseguiu localizar uma faca com vestígio de sangue. A arma teria sido utilizada no homicídio e foi levada pela perícia para análise.

O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios de Araguaína.