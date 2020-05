Brasileiro anuncia saída da OMC

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Com data marcada para o dia 31 de agosto, o brasileiro Roberto Azevêdo, que preside a Organização Mundial do Comércio (OMC), anunciou nesta quinta-feira, dia 14, que vai sair da OMC.

Em segundo mandato, Azevêdo, de 62 anos, está no cargo desde 2013 e em segundo mandato. Ele disse que deixará a OMC exatamente um ano antes de completar o segundo, que terminaria em agosto de 2021.

Após desentendimentos com os Estados Unidos, a OMC não participou de nenhuma decis”ao importante para o comércio mundial desde 2015. As informações são do G1.