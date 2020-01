Segundo suspeito de matar diretor de escola é preso em Manaus

Um segundo suspeito de participar do assassinato do diretor de escola, Genivaldo Lacerda, 47, foi preso na tarde deste sábado (25). Ele está prestando depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O nome do suspeito e como ocorreu a prisão não foram revelados. Mais informações devem ser repassadas em coletiva de imprensa na próxima semana.

O corpo da vítima foi encontrado enterrado em quintal de uma casa, no dia 17, na comunidade Colônia Terra Nova, no loteamento do Rio Piorini, zona Norte da capital.

No mesmo dia um homem, conhecido como ‘lorinho’, foi preso suspeito de estar envolvido no crime.