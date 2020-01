Relatório de direitos humanos critica ações de Bolsonaro: 'deram luz verde às redes criminosas'

"Os abusos policiais dificultam o combate à criminalidade porque desencorajam as comunidades a denunciarem crimes ou a cooperarem com as investigações”, é o que diz o texto do Relatório Mundial 2020 da Human Rights Watch divulgado nesta quarta-feira (15).

De acordo com o site da Agência Brasil, o relatório, que é um dos documentos mais importantes do mundo, analisa a situação de mais de 100 países na área de direitos humanos e com mais de 650 páginas, o Brasil aparece nove delas com análise em temas como segurança pública e meio ambiente.

Em 2018, segundo o relatório, houve uma queda de 18% no número de mortes violentas no país. No mesmo ano, cerca de 340 policiais foram mortos, desse total, 2% estavam fora de serviço. Já as mortes cometidas pela polícia aumentaram 20%.

Ainda de acordo com a publicação, o texto faz cobranças ao presidente Bolsonaro e denunciam o incentivo ao abuso de poder policial e a “luz verde” que o governo deu à redes criminosas de exploração de madeira na Amazônia. Segundo os dados do relatório, o desmatamento aumentou em 80% em relação ao ano de 2018.