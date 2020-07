Projeto 'Direito à Memória' promove ciclo de lives sobre população negra no Amazonas

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/Am - Acontece nesta quarta-feira (15/07), a partir das 19h, a primeira de uma série de lives que visa debater a história e as problemáticas da população negra no Amazonas. O debate será transmitido através do perfil do Instagram @direitoamemoria e contará com a participação da professora e pesquisadora da história indígena e escravidão africana na Amazônia, Patrícia Melo, e ainda a idealizadora do projeto "Direito à Memória", realizadora audiovisual, produtora cultural e artista visual, Keila Serruya, com mediação da ativista Jessica Dandara.

"Esta primeira live se dispõe a debater a invisibilidade dos negros no Amazonas, pois esse lugar insiste diariamente em afirmar que não existem pessoas negras por aqui, essa insistência é uma das partes mais cruéis desse racismo estrutural que nos mata, de forma física ou epistemológica, como corpo ou como pensamento e cultura" explica Keila Serruya.

As próximas lives acontecem respectivamente no dias 22 e 29 de julho, sempre às 19h, no Instagram @direitoamemoria.

Sobre o Projeto - O Projeto Direito à Memória trata-se de uma pesquisa artística que gera documentário, filme, fotografia e ocupação urbana com a construção de grandes obras em lambe, utilizando a arte como ferramenta de intervenção. O seu principal objetivo é resgate de figuras históricas importantes que não estão nos livros, nem nos retratos dos museus, sobretudo, pesquisar e procurar pessoas amazonenses e negras que fizeram parte da nossa história, e as atuais que fizeram e ainda fazem história no estado.