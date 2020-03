Termina hoje prazo para sacar até R$ 998 do FGTS

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Os trabalhadores têm somente até esta terça-feira (31) para realizar os saques imediato de até R$ 998 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Quem não fizer a retirada do valor, terá o montante devolvido para a conta do Fundo de Garantia com juros e correção monetária.

A solicitação do saque imediato pode ser feita diretamente pelo aplicativo da Caixa com a indicação de uma conta corrente para onde os valores serão encaminhados, sem nenhum custo adicional.