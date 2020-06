Jogador Diego Maurício relata casos de racismo e afirma: 'não é vitimismo'

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

O jogador de futebol e atacante do Centro Sportivo Alagoano (CSA-AL), Diego Maurício disse em entrevista ao Sistema Globo, neste sábado (06), que sente o racismo a todo momento e relatou algumas situações em que foi vítima de preconceito racial tanto no Brasil, quanto na Rússia, onde foi seguido por segurança dentro de um supermercado.

"Eu sinto a todo momento. Eu vou num lugar com o meu carro e o policial me para. Ele não vai pedir meu documento, ele vai me tirar e perguntar porque estou com este carro e para onde estou indo", disse Diego.

.Ao falar sobre os protestos em todo o mundo após a repercussão do caso do americano George Floyd, um homem negro, morto por policiais brancos, o jogador afirmou que não há guerras entre brancos e negros e pediu por mais igualdade.

"Não tem guerra de negros contra brancos nem de brancos contra negros. O que nós, negros, estamos pedindo é igualdade no emprego, na educação, em várias coisas. Não é guerra de um contra o outro. A gente teve que ver uma morte brutal acontecer nos Estados Unidos para as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo. Se não tivesse filmagem, não teriam esses atos no mundo inteiro. Todo tipo de preconceito está errado", desabafou.