Saiba como evitar que o refrigerante fique sem gás

Para quem é apaixonado por refrigerante, não há nada mais 'angustiante' do que tomar a bebida sem gás. Há quem fique irritado com que deixa a garrafa sem a tampa fazendo com que facilmente o gás fuja. Mas porque isso acontece?



Segundo o site UOL, as famosas bolhinhas que saem do refrigerante são de gás carbônico (CO2). O problema é que, dentro do líquido, o CO2 está dissolvido sob a forma de ácido carbônico (H2CO3), que é muito instável e escapa facilmente.



Ainda segundo o UOL, é importante despejar o refrigerante aos poucos e com o copo inclinado, para evitar a agitação. Gelo, limão e outros ingredientes aumentam a interação com superfícies rugosas, o que também estimula o desprendimento do gás. Ou seja, melhor evitar.



A melhor opção é um copo de vidro bem limpo, pois a sujeira também aumenta a perda de gás. Sobrou refrigerante? O jeito é fechar a garrafa o mais rápido possível e colocar na geladeira