Como evitar que a mandíbula fique doendo depois do sexo oral

Mais importante que fazer um bom sexo oral, é saber primeiramente que você não precisa fazer ao que lhe agrade. Mas se você é adepta as preliminares, daremos dicas para evitar que a sua mandíbula doa depois do sexo oral.

Especialistas consultados pelo site Irresistível, informaram que realizar o sexo oral para que o homem atinja o orgasmo pode ser que nem sempre seja do gosto da pessoa que a está realizando ou inclusive pode machucar o seu maxilar enquanto você está executando.

Você deve se sentir confortável fazendo sexo oral

É provável que a dor na boca seja causada pela tensão que ocorre quando realiza o sexo oral e a pessoa que está fazendo não se sinta confortável, ou seja, a tensão produzida no maxilar e na língua pode fazer que posteriormente sinta dor nesta área.

Então, é muito importante que tenha confiança suficiente para dizer que prefere não fazer sexo oral e fazer alguma outra coisa diferente.

Se a sua mandíbula dói, tente fazer o sexo oral de uma maneira diferente

Não há uma fórmula exata ou uma técnica específica para fazer sexo oral, portanto, cada casal deve se adaptar aos gostos da outra pessoa com quem tem relações sexuais, desde que ambos ganhem o prazer que desejam.

Cada relação é diferente, então, se você acha que é a maneira como você está fazendo sexo oral que está causando a dor em sua boca, é melhor tentar fazer de maneira diferente.

Isso não significa que você não pode fazer sexo oral no seu parceiro, mas novamente, será importante que tenha confiança suficiente para que possa lhe contar o que está acontecendo. Assim, ambos podem ver o que você está fazendo durante o sexo oral que faz com que a sua boca doa, e poderão encontrar uma maneira de usar a boca e a língua nos órgãos genitais do seu parceiro sentindo-se confortável e cômoda, para que seja uma experiência agradável, ajudando a ambos chegarem ao orgasmo.