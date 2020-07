Dicas práticas para controlar o colesterol

Wilson Lima e a solidão do Poder

Gordura existente no organismo, o colesterol é essencial para o bom funcionamento do corpo. No entanto, é preciso ter cuidados com seus níveis para evitar problemas com a saúde. Para auxiliar nesse controle, as fibras presentes em alguns alimentos ajudam a reduzir as taxas.

Os cuidados com a alimentação devem estar presentes no dia a dia. Óleos vegetais são aliados nessa luta. Isso porque eles têm boa quantidade de gordura insaturada, ou seja, aquela que ajuda a reduzir o colesterol total. Além do azeite, o óleo vegetal está presente em nozes e castanhas. Comer peixe regularmente também é indicado.

Mais dicas

Outra dica de ouro é usar as frutas no controle do colesterol. Dica: preparei ao menos três vezes por semana uma vitamina de goiaba com aveia. A combinação possui antioxidantes e fibras. Isso ajuda a absorver a gordura dos outros alimentos.

Na lista de frutas que ajudam nessa missão também estão: kiwi, morango e laranja, entre outras. Consumir a fruta ou o suco ajuda, por exemplo, a evitar a formação de placas de gordura prejudiciais ao coração.

Além dos alimentos que devem ser consumidos, é preciso também restringir alguns do cardápio, como as frituras e os produtos muitos gordurosos. Nessa lista entram: frutos do mar, doces, manteigas e carnes com grande quantidade de gordura.