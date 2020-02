Tempo médio de duração de sexo é revelado; Saiba mais

Uma pesquisa entrevistou quase 4 mil pessoas, entre homens e mulheres, e revelou que o tempo médio de duração sexo preferida das mulheres é de 25 minutos e 51 segundos e os homens acham a relação perfeita quando quando o sexo duram cerca de 25 minutos e 43 segundos

Segundo o Uol, a idade também pode influenciar o tempo médio de duração da relação sexual. Dados divulgados pelo site americano de encontros Saucy Dates, o sexo com os homens americanos parecem durar mais do que os de qualquer outro país e apresentam um desempenho acima da média internacional.

Ainda de acordo com o site, a idade também influencia nesse aspecto, visto que o sexo dura 17 minutos e 5 segundos para o americano médio de 31 anos. Enquanto isso, os homens no Reino Unido melhoram com a idade e a experiência, atingindo seu pico aos 31 anos, com um poder de permanência de 16 minutos e 58 segundos.