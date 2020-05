Pesquisa revela que 31% dos brasileiros praticaram sexting durante pandemia

Quando o inimigo é o presidente

Uma pesquisa divulgada nesta semana pelo aplicativo de namoro Happn revelou que 31% dos brasileiros enviaram ou receberam fotos ou vídeos eróticos para os parceiros durante a pandemia do novo coronavírus. O ato de enviar e receber fotos eróticas também é chamada de sexting.

De acordo com o Sistema Globo, a pesquisa entrevistou 1.117 pessoas de diferentes regiões do país por meio do app. Desse total, 16% afirmaram que enviaram mensagens eróticas, 10% enviaram fotos super provocantes, e 5% usaram vídeos para mexer com a imaginação do companheiro. 15% dos entrevistados revelaram que praticaram sexting pela primeira vez durante a quarentena.

O estudo também revelou que 62% dos entrevistados afirmaram que querem compromisso após o distanciamento social. Já 73% disseram que estão ansiosos pelo primeiro encontro sexual.No entanto, a maioria está esperando pelo fim do isolamento para encontrar seus parceiros.