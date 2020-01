Pesquisa mostra que para ter um sexo ‘incrível’ é preciso adquirir este hábito

Uma pesquisa realizada com vários casais, indicou que além das 1001 dicas que podem ajudar a melhorar a sua vida sexual, a maioria das pessoas que afirma ter um sexo “incrível”, tem parceiros que fazem planos juntos. Isto mesmo, essa prática está mais ligada ao modo de agir em outras áreas da vida do que a questão física.

Segundo o IG, por outro lado, apenas 52% de quem descreveu o sexo como "monótono ou não-existente" estabeleceu objetivos concretos para suas vidas e 42% tem metas de casal.

Outra questão observada é que as pessoas satisfeitas com o sexo são as que costumam fazer terapia de casal .

Nas tais metas, esses casais afirmaram incluir desde planos para o relacionamento no geral e, claro, a vida sexual, até outras áreas da vida, como finanças, carreira, saúde e bem-estar.

Ainda segundo o site, entre os entrevistados, 44% disse que os objetivos estão ligados ao sexo, como ter relações com mais frequência e tentar novas posições ou fetiches, enquanto as metas de 49% são sobre a relação com o parceiro, como ser mais aberto, mais verdadeiro e mais fiel.

Quando o assunto é dinheiro, 79% deles têm planos de se estabilizar juntos e, por isso, estão organizando gastos e orçamento. Os planos de 62% dos casais incluem praticar mais atividades físicas ou perder peso. Apenas 6% dos entrevistados afirmaram que não discutem as metas pessoais com os parceiros.

À Cosmopolitan UK , a psicoterapeuta de relacionamentos Kate Moyle explica como é possível fazer uma relação entre o sexo e as metas: "Pessoas que estabelecem objetivos tendem a ser focadas naquilo que elas querem, o que também acontece com a vida sexual. Assim, se essa pessoa tiver uma meta, como chegar ao orgasmo, por exemplo, vai focar nisso durante a relação", finaliza. Com informações de IG.