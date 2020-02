Nove alimentos para não consumir antes de uma noite de amor

Um encontro mais íntimo é motivo para deixar qualquer pessoa mais nervosa. Já que este é um assunto universal, o site The Sun realizou uma pesquisa com nutricionistas para que tudo ocorra bem e você tenha momentos calientes e inesquecíveis.

Segundo o site, algumas coisas são verdadeiramente surpreendentes, como por exemplo a chiclete. Muitas pessoas, quando pensam em beijar o namorado, querem ter uma respiração fresca e cheirosa, por isso, uma chiclete pode ajudar

O problema é que isso pode ser um grande erro, porque o mastigar sem engolir nada, pode levar a um inchaço, por engolir apenas o ar. Aí, a barriga fica pensando que vai chegar comida, vai liberar enzimas estomacais que servem para digerir os alimentos, que não chegaram nunca, resultando em problemas gástricos e outros cheiros, ainda mais malcheirosos que o mau hálito. Mas tirando a chiclete, existem cinco outras coisas que você não deve tomar, antes de um encontro romântico.

Coisas que se deve evitar

1. Álcool

Tomar um copo de vinho pode até ajudar a tornar a pessoa mais corajosa ou menos inibida, mas quando é um copo a mais pode trazer malefícios logo na hora. No caso dos homens, o álcool pode até causar um mau desempenho sexual. Tanto em homens como mulheres, o álcool pode causar problemas de ventos.

2. Carne vermelha

Comer carne vermelha dá ao seu sistema digestivo um trabalho extra para fazer, pois é difícil digerir.

Com aquela sensação de barriga muito cheia, a pessoa pode ficar se sentindo mais letárgica e cansada, o que não é nada bom, na hora de ficar mais animado.

3. Brócolis

É um dos vegetais mais saudáveis e que os médicos mais recomendam o seu consumo. Porém, nem tudo é bom, e esse vegetal pode causar efeitos colaterais ventosos, que são bem dispensáveis debaixo dos lençóis.

4. Queijo

Também o queijo é um alimento que provoca mais flatulência e, só por essa razão, esse laticínio já deveria ser evitado durante um encontro mais íntimo e amoroso.

Mas tem mais. O queijo também tem propriedades que matam a líbido, o que não tem nada de bom, antes de uma noite de amor.

5. Alcaçuz

Também esta planta tem efeitos colaterais na líbido e pode baixar o desejo sexual, tanto em homens como em mulheres, de acordo com um estudo publicado no New England Journal of Medicine.

Para quem não conhece, alcaçuz é uma planta, com raízes adocicadas e das quais se retira um xarope, que é usado em confeitaria, medicamentos ou até em cerveja.

6 -Feijão

O feijão têm a reputação de causar flatulência. Isso ocorre porque eles contêm açúcares que seu corpo não consegue digerir. O resultado? Muitas gases!

7 -Frutas

Se você tem uma saída com alguém especial, evite comer maçãs, pêssegos, passas, bananas, damascos, suco de ameixa e pêras. Maçãs possuem fibras que podem deixar você em maus lençóis...

8 -Bebidas com gás

Bebidas gasosas são uma boa maneira de prender um pouco de gás no trato gastrointestinal. E sim, esse gás tem que deixar seu corpo de alguma forma...

9 -Atum ou sardinha em lata

Os peixes em geral não é recomendado para quem vai ter um encontro, mas o odor do atum em lata pode ser particularmente pior.