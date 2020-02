Confira 5 dicas para melhorar o sexo e apimente sua relação

Manter relações sexuais traz diversos benefícios para a saúde tanto para os homens quanto para as mulheres. O sexo previne doenças cardiovasculares, alivia o estresse, melhora o aspecto da pele, além de outras vantagens.

De acordo com o UOL, o que é bom pode se tornar ainda melhor se você seguir as 5 dicas;

1. Separe um tempo do seu dia para transar

Dica importante. Uma pesquisa realizada por um site de encontros nos Estados Unidos entrevistou mais de 3 mil pessoas e revelou que as mulheres gostam que o sexo dure, em média 25 minutos. Então, dá pra curtir o amado todo dia.

2. Pare de fumar e de beber

Além de ser uma medida ótima para garantir uma boa qualidade de vida, parar de fumar e de beber pode ajudá-lo a ter uma vida sexual mais satisfatória. Um estudo publicado no Archives of Sexual Behavior mostrou que o álcool e a maconha também foram associados a uma variedade de efeitos sexuais negativos, incluindo disfunção sexual.

3. Durma bem

Dormir bem melhora o dia de qualquer pessoa e pode fazer milagres. Segundo um estudo do Journal of Sexual Medicine, o desejo sexual tende a aumentar conforme a duração do sono da noite anterior.

4. Faça sexo pelo menos uma vez por semana

De acordo com uma pesquisa canadense, o ideal é transar apenas uma vez por semana --pelo menos quando se trata de casais. Os cientistas usaram dados de mais de 30.000 americanos para analisar a relação entre felicidade e frequência sexual.

5.Sobe o som!

Não é novidade que a música estimula nossos sentidos. A ciência inclusive comprova que a música tem um papel importante na atração sexual. Publicado no periódico PLOS One no ano passado, o estudo mostrou que o som faz com que as pessoas fiquem mais atraentes aos olhos dos outros.