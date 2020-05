4 segredos para fazer um sexo oral perfeito nele

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Há quem não dispense o sexo oral antes de começar a relação sexual. O termo até parou de ser usado para agregar uma preliminar, já que somente com a prática é possível chegar ao ápice do prazer.

O site IG desvendou quatro dicas para arrasar na prática.

Vá com calma!

A primeira dica é deixar a pressa de lado e ir com calma. Comece o ato de forma gentil e cuidadosa, observe as reações do amado, para então mudar ou não a velocidade.

Faça pressão

A pressão é um fator chave, a dica é pressionar a região do períneo, e a base dos testículos, faça isso quando ele estiver prestes a ter um orgasmo.

Explore o corpo dele

Passe a mão no corpo dele, descubra onde ele gosta de ser estimulado.

Novas posições

Novas posições inclusive para o sexo oral são essenciais, a dica é simples mas faz toda diferença para que a prática não caia na rotina.