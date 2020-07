Zeca Pagodinho realiza Live especial de Dia dos Pais

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Zeca Pagodinho anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (28), que está preparando uma super live para o Dia dos Pais.

"A live será no Dia dos Pais (9/8), as 13h, no canal do Youtube do Zeca! Ja o bebê ainda vai demorar mais alguns meses para pintar na area - e a gente ja esta naquela ansiedade para esses dois acontecimentos! Vamos celebrar os pais, os vovós e as crianças juntos! Ate dia 9!”.

O cantor anunciou também que será avô mais uma vez, seu filho Louiz e a esposa esperam o primeiro filho.