Thaís Fersoza se derrete em homenagem a Michel Teló no Dia dos Pais

Um dos casais mais queridinhos da internet, Thaís Fersoza e Michel Teló, deixou os seguidores admirados mais uma vez neste Dia dos Pais.

Com uma foto ao lado dos dois filhos, a atriz fez uma declaração para o cantor, exaltando a sua paternidade e o chamando de 'herói':

"Ele é sim o melhor pai do mundo! Eu sou muito abençoada por ter formado uma família com vc marido... muito obrigada por ser tão atencioso, dedicado, carinhoso, divertido, firme quandonecessário.. amo compartilhar com vc essa missão de sermos pais! Aprendemos e trocamos diariamente.. sempre buscando o melhor pra eles. Já passamos por tantas coisas com esses pequenos.. tantas emoções de todos os níveis e sentimentos e vc estar aqui, junto foi o que fez toda diferença. Meu herói, nosso herói! Nosso orgulho! As crianças tem muita sorte (benção) de te ter como papai. O melhor e maior exemplo de caráter, de amor, de dedicação.. obrigada por ser esse tantão pra nós! O seu olhar pra eles... me emociona.. Te honramos e te amamos pra sempre! Viva os papais!!!!!".

A atriz também se derreteu ao acordar e gravar Stories mostrando o marido fazendo o café da manhã: "No dia dos Pais, olha quem faz o café da manhã. Faz todos os dias e no Dia dos Pais também". "Como eu deixaria de fazer?", respondeu Teló.