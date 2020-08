Jornalista da Globo se emociona ao falar sobre 'dia dos pais' durante jornal

O apresentador do DFTV, da Rede Globo, Fábio William caiu em lágrimas e emocionou os telespectadores nesta sexta-feira (7/8) ao homenagear os pais pelo Dia dos Pais, comemorado neste domingo (9/8). “Pai não é amigo, nem companheiro. Pai é muito mais que isso”, disse o apresentador, claramente emocionado.

Logo após passar uma reportagem sobre o Dia dos Pais, Fábio exemplificou o que ele considera ser um pai. Além disso, o apresentador aproveitou para falar, com um extremo afeto e carinho, sobre a sua vivência com o próprio pai.

O assunto logo foi parar nos trending topics do Twitter. Em grande maioria, os internautas comentaram que também caíram em lágrimas com o depoimento do jornalista.

Veja o vídeo: