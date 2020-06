No Dia dos Namorados, MC Mirella faz ensaio picante com namorado em motel

Cumplicidade com o mal

MC Mirella e o namorado, Dynho Alves, fizeram um ensaio quente em um motel, em São Paulo, para comemorar o Dia dos Namorados.

De lingerie, a funkeira abusou da sensualidade com o namorado e deu uma pausa nas fotos para ter um momento a sós com Dynho. “Tem horas que eu acho que tenho algum problema, pareço doida, transamos todos os dias, e eu quero sempre mais, tenho um fogo que me queima por dentro, vocês viram eu tava com tanto desejo que tive que tirar todo mundo do quarto e dar uma pausa nas fotos risos”, contou à ‘Quem’.

Os dois revelaram usar brinquedos eróticos, mas descartam sexo a três. “Somos muito ciumentos e além disso já nos completamos, então não temos interesse nenhum em ter mais gente se relacionando conosco”, disseram.

Sobre o Dia dos Namorados, nesta sexta, Mirella já adiantou: “Vamos fazer muito sexo”.



Fotos: Dorival Zuccato