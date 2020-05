Com rara declaração, Rodrigo Santoro exalta esposa no dia das Mães

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Rodrigo Santoro fez homenagens não só à própria mãe como também à esposa, Mel Fronckowiak, em uma rara declaração pública neste domingo (10) de Dia das Mães.

O astro da série 'Westworld' postou uma foto da amada grávida da filah Nina, que hoje já tem 2 anos, e escreveu: "Eu vi a mulher preparando outra pessoa.

O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga"

O tempo correu e o amor, que crescia dentro da sua barriga, agora é nascido e segue crescendo aqui no meio de nós. Feliz pelo privilégio de construir contigo essa história".

Em resposta, a atriz também se declarou: "A ti, meu amor maior, escolhido, abraçado, entrelaçado, o meu mais profundo muito obrigada por ter me tornado essa fonte de amor inesgotável. E por estar por perto, durante todos os momentos, fazendo fértil essa terra onde a pureza floresce. Te amo tanto".

Muito discreto, Rodrigo não costuma falar sobre a vida pessoal nas redes sociais, nem postar muitas fotos com a esposa. No aniversário dela, em 16 de janeiro, ele abriu uma outra exceção: "“O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar” O poema é do Drummond. Mas se eu fosse poeta, teria escrito pra você. Te amo além. Feliz aniversário, meu amor".