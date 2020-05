Após vencer coronavírus, Di Ferrero lembra: ‘quando a respiração fica curta, dá desespero’

O impeachment do governador do Amazonas

O cantor Di Ferrero participou do programa “Encontro” desta segunda (11) e falou sobre a experiência com a Covid-19, o cantor venceu a doença e relembrou os momentos difíceis.

“Eu só posso falar da minha experiência com o coronavírus. Como ele mexe com a coisa da nossa respiração, dá um desespero. Quando a respiração fica curta, é chato, dá uma dificuldade para dormir”.

Di ainda falou sobre a importância dos fãs no processo de recuperação. “Para manter a cabeça no lugar, o principal foi a solidariedade das pessoas. Os fãs me mandando coisas, conversando comigo, eu conseguir trocar ideia com eles sobre a experiência, e ver que estava fazendo o papel de passar certo conforto para as pessoas que estavam perguntando”, disse.

“Essa troca me manteve são nos momentos difíceis. E eu fico pensando que é a grande lição que fica. Por tudo isso que a gente está passando, eu vejo uma onda de solidariedade, uma cultura de doação, que eu quero que continue depois do vírus”, finalizou.

O cantor ainda falou sobre quem não respeita a quarentena. “As pessoas que não estão levando a sério [essa crise] é porque talvez alguém da família ou alguém próximo não pegou”.