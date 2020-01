Sabrina Sato reencontra Dhomini após namoro no BBB

Em seu novo programa, Sabrina Sato irá reencontrar seu ex-namorado no BBB, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini. O ex-casal participou do reality em 2003.

De acordo com o site Notícias da TV, Dhomini é o primeiro participante confirmado de Made In Japão, reality show que integrará o Domingo Show.

Ainda segundo a publicação, as gravações começam no dia 22, em São Paulo. A nova atração da Record é a versão de Big In Japan, mistura de reality e game.

Sabrina e Dhomini romperam o relacionamento em 2004.