Detento deixa escada lavada de sangue ao ser assassinado em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Elimar Saraiva, de 26 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (27) enquanto conversava com amigos no Beco São Matheus, do bairro Terra Nova II, na Zona Norte da cidade.

Segundo informações do delegado Guilherme Antoniazzi, Elimar estava acompanhado de dois amigos em uma escada, quando dois criminosos se aproximaram e efetuaram vários disparos em direção a vítima, que acabou sendo atingido com tiros na cabeça e no peito.

Após o crime, os assassinos fugiram do local a pé, sem serem identificados.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), e a polícia civil investiga o crime.