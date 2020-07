Detento foge e deixa policiais militares trancados na penitenciária

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Um detento fugiu depois de consertar o portão da penitenciária Professor José Ribamar Leite, antiga Casa de Custódia, em Teresina, no Piauí. Além disso, o homem ainda deixou os policiais militares presos na unidade prisional.

De acordo com o site UOL, o preso trabalhava em pequenas reformas e estava soldando as roldanas do portão principal da penitenciária ao trilho e também o portão pequeno quando fugiu, na última terça-feira (30), mas a fuga só foi divulgada nesta sexta-feira (03). Ele estava preso por violência doméstica e ainda não foi recapturado pela polícia do estado.