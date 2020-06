Tatá Werneck alfineta famosos que fizeram plástica no nariz durante pandemia

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Tatá Werneck deu uma alfinetada de leve em famosos que andam fazendo cirurgias plásticas durante a pandemia e que ainda afirmam que fizeram o procedimento estético para "melhorar a voz".

A humorista, atriz e apresentadora compartilhou uma selfie com filtro no nariz, e escreveu: "Galera, aproveitei a quarentena pra fazer uma plástica no nariz. Eu não enxergava bem e atrapalhava ao comer. Curtiram o resultado? Marque quem tem nariz". Como a crítica foi sutil, muitos não perceberam a alfinetada.