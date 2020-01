Criminosos abordam motorista de app para fazer transporte e enterro de corpos

Manaus/AM - Na tarde desta segunda-feira (13) um motorista por aplicativo contou para a polícia foi abordado e sequestrado por um grupo de criminosos que o ordenaram a fazer o transporte de cadáveres do bairro do Novo Aleixo até o Ramal do Brasileirinho.

Segundo a vítima, por volta das 15h, ela havia acabado de finalizar uma corrida quando homens armados com fuzis o abordaram e ordenaram que ele seguisse até a Zona Leste. Um outro carro modelo prisma seguia o veículo que acabara de ser roubado.

No meio do caminho, a vítima contou que passou a ouvir a conversa dos bandidos e soube que teria que cavar duas covas para que dois corpos, que foram colocados no no porta malas do veículo, fossem enterrados. Assim que chegaram no ramal do 12, os homens decidiram liberar o motorista, que afirmou ter conseguido uma carona para voltar para a Zona Urbana da cidade.

O carro da vítima foi encontrado abandonado cerca de duas horas depois, e no fim da noite desta segunda-feira (13), após o caso ser registrado no 6o Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais militares foram até o local realizar buscas pelos corpos.