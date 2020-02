Homem é levado para a morte em rua deserta de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na noite deste domingo (2) no meio da rua Rio Quixito, no bairro do Distrito Industrial, em Manaus.

Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária, informaram que o corpo foi encontrado após denúncia de uma pessoa que havia passado de carro e avistado o cadáver. A polícia acredita que o homem tenha sido morto no local, já que haviam munições deflagradas próximas ao corpo.

Peritos criminais estiveram no local informaram que o homem tinha 8 perfurações de tiro. A Polícia Civil já investiga o caso para chegar aos responsáveis pela morte.

O homem, aparenta ter entre 25 a 30 anos, possui os cabelos pintados de loiro, trajava uma camisa amarela, bermuda estampada e não portava nenhum documento que pudesse identificá-lo. Ele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde ficará no aguardo de reconhecimentos de familiares.